 حظك اليوم الجمعة 14-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتسم مولود برج الثور بالكرم والإخلاص، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وتعطي لهذه الأمور الأولوية والاهتمام.. فقط تجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تكون لبقا وحريصا في خياراتك وأن تتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.