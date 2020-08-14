حظك اليوم الجمعة 14-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بالرومانسية والحب، فإذا أحب أحدهم يحب بإخلاص ووفاء، ويتصف بالحنان والتضحية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يضع الضغوط على عاتقك.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يتطلب منك أن تتصرف بهدوء والوقت ليس مناسبا للظهور.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.