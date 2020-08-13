تطفو على الماء.. موعد إنتاج "سايبر تراك" الكهربائية المصفحة 

أعلن رجل الأعمال ايلون ماسك صاحب شركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، عن موعد انتاج السيارة "سايبر تراك"، حيث قال انها ستدخل فى مراحل الانتاج فى أواخر عام 2021.

يُذكر أن الشاحنة "سايبر تراك" تمتلك هيكلًا مصفحًا من الفولاذ ضد الرصاص، كما أن بها منافذ طاقة بقوة 120 و40 فولت، بجانب ضاغط للهواء، ما يجعلها محطة طاقة متحركة على الطرقات.

كما تتميز السيارة بمدى سير للبطارية يصل إلى 400 كيلو متر بشحنة واحدة، بجانب أنها شديدة التحمل، حيث يمكنها جر كتلة قدرها 7500 رطل، كما تتحرك من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلو متر في أقل من 6.5 ثانية.

وتصنف "سايبر تراك" كشاحنة صغيرة الحجم ، ضمن فئة "البيك آب"، وهى بتصميم فضائي جديد كليًا، وتعمل بمحركات كهربائية تتيح لها السير بمدى كهربائي يتراوح بين 400: 800 كم فى الشحنة الواحدة، و يمكنها أيضا الطفو والسير فى الماء.