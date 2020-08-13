رئيس التحرير

محمود مسلم

يونسكو: سنقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث بيروت بعد الانفجار

كتب:

(أ.ش.أ)
08:19 م | الخميس 13 أغسطس 2020
انفجار ميناء بيروت

انفجار ميناء بيروت

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، اليوم، أنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث العاصمة اللبنانية بيروت، في أعقاب الانفجار الذي ضرب ميناء بيروت في 4 أغسطس الجاري.

وأوضحت "اليونسكو"، أن عشرات المباني التاريخية في بيروت معرضة لخطر الانهيار بعد الانفجار الكبير في ميناء العاصمة اللبنانية، وفقًا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

من جهته، قال مساعد المدير العام لشؤون الثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون: "إن المجتمع الدولي أرسل إشارة دعم قوية إلى لبنان في أعقاب هذه المأساة".

وأضاف أوتون، أن هيئة اليونسكو ملتزمة بقيادة الجهود في المجال الثقافي.

وحذرت اليونسكو، من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء انفجار بيروت.

اقرأ المزيد:

وسائل إعلام لبنانية: البرلمان يقر حالة الطوارئ في بيروت

القضاء اللبناني يستمع لوزراء حاليين وسابقين في انفجار بيروت

المكتب الفيدرالي الأمريكي يشارك في التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت

تحقيقات انفجار ميناء بيروت تطال وزراء سابقين وحاليين