يونسكو: سنقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث بيروت بعد الانفجار

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، اليوم، أنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث العاصمة اللبنانية بيروت، في أعقاب الانفجار الذي ضرب ميناء بيروت في 4 أغسطس الجاري.

وأوضحت "اليونسكو"، أن عشرات المباني التاريخية في بيروت معرضة لخطر الانهيار بعد الانفجار الكبير في ميناء العاصمة اللبنانية، وفقًا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

من جهته، قال مساعد المدير العام لشؤون الثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون: "إن المجتمع الدولي أرسل إشارة دعم قوية إلى لبنان في أعقاب هذه المأساة".

وأضاف أوتون، أن هيئة اليونسكو ملتزمة بقيادة الجهود في المجال الثقافي.

وحذرت اليونسكو، من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء انفجار بيروت.