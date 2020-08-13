البحرين: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعزز من فرص التوصل للسلام

أكدت مملكة البحرين، اليوم الخميس، أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعزز من فرص التوصل للسلام في المنطقة.

وأفادت الخارجية البحرينية في بيان لها، بأنها تشيد بالتوصل إلى اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات توصل إلى السلام في الشرق الأوسط، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الإمارات، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، واستمرارا لحرصها المتواصل نحو تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الخارجية، إلى أن مملكة البحرين تتطلع إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.