رئيس قطاع المديريات يتابع عملية تجهيز لحوم الأضاحي

تابع الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات الإقليمية، يرافقه الشيخ علاء شعلان رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه البحري، والشيخ محمد نور عثمان مستشار قطاع المديريات اليوم، عملية تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين بمحافظة القاهرة، حيث تم عملية التشفية والتبريد والتجميد، والتجهيز للنقل.

وصرح ياسين، بأنه تم اليوم، توزيع (16) طن لحوم على مديريات: (القاهرة– القليوبية– الإسكندرية– الجيزة– الشرقية) ، بواقع (3) طن لمحافظات (القاهرة– القليوبية–الجيزة– الشرقية) و(4) طن لمديرية (الإسكندرية).

وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن، (96) ألف كيلو من اللحوم.