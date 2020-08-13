بوسي شلبي تحيي ذكرى الأربعين لرجاء الجداوي: مش ممكن أنساكي

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، الذكرى الأربعين للفنانة رجاء الجداوي، ونشرت صورة للفنانة الراحلة مكتوبًا عليها "اذكروني بدعوة حلوة".

وعلقت بوسي: "غدًا الأربعين.. ندعو لكِ كل يوم.. أنت في قلبي فاكراكي ومش ممكن أنساكي يا غالية.. أنتِ معي في كل مكان.. بحبك.. وحشتيني.. أسألكم الفاتحة رجاء_الجداوي".

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يومًا مع فيروس كورونا، الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.

وآخر أعمال رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" في شهر رمضان الماضي مع الفنانة دينا الشربيني.