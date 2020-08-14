"الوطنية" تبدأ تسلم حصر أصوات الناخبين بـ"الشيوخ" من اللجان العامة

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، في تسلم الحصر العددي لأصوات الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ، من قبل اللجان العامة والبالغ عددها 27 لجنة على مستوى الجمهورية، وذلك عقب انتهاء اللجان العامة من إعلان الحصر العددي للأصوات وتجميع محاضر فرز اللجان الفرعية.

كما تبدأ الهيئة أيضا بالتزامن مع تسلم الحصر العددي، تلقى التظلمات على قرارات اللجان العامة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقررت الوطنية للانتخابات، حظر إعلان المؤشرات الأولية التي تعلنها اللجان الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ، موضحة في الوقت نفسه جواز إعلان الحصر العددي للأصوات بكل محافظة والتي يتم إعلانها من اللجان العامة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستقوم بالفصل في التظلمات على قرارات اللجان العامة خلال 24 ساعة من تاريخ عرض التظلم على الهيئة، وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة أخرى من تاريخ صدوره.

وأضاف لـ"الوطن" إن اللجان العامة ليست جهة إعلان نتائج للانتخابات، وإنما تقوم بإعلان حصر عددي فقط للأصوات، مؤكدا أن الهيئة الوطنية هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج رسميا، والتي سيكون موعدها وفقا لما هو وارد بالجدول الزمني 19 أغسطس بحد أقصى ونشرها بالجريدة الرسمية.

وتابع "لاشين" أنه في حال جولة الإعادة فإنه سيتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يومي 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.