حبس 10 أشخاص بتهمة التسول في الشيخ زايد وأكتوبر

قرر قاضي المعارضات بالجيزة حبس 10 أشخاص، 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في التسول بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، قيام أحد الأشخاص "عاطل – له معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم في نطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وضبط المتهمون برفقته 3 أطفال، وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم المذكور باستغلالهم في أعمال التسول والاستيلاء عل متحصلاتهم؛ لإنفاقها في شراء المواد المخدرة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وفي سياق متصل، ضبط 9 أشخاص بذات المنطقة حال قيامهم بأعمال التسول "بصور فردية" من بينهم 3 أشخاص، "لهم معلومات جنائية"، واتخذت الإجراءات القانونية.