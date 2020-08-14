حملة لإزالة الإشغالات في المنزلة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، مساء أمس، حملة لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة من الميادين والشوارع الرئيسية ومطاردة المخالفين.

انطلقت الحملة بتعليمات من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنزلة، تحت إشراف المحاسب طارق شلبي، نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وبمشاركة محمد سليم مدير قسم الإشغالات، ونبيل عبد الرحمن المدير الميداني، وإدارة المتابعة، وبمشاركة قسم شرطة المنزلة وشرطة المرافق.

وبحسب بيان رئاسة المركز، فقد تمكنت الحملة من رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة بالميادين والشوارع الرئيسية، ومطاردة المخالفين، وجرى فض الباعة الجائلين وفتح الميادين والطرق.