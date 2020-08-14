يستبدل بسماعات طبية ورحلات حول العالم.. تفاصيل نظام "الأهلي بوينتس"

يتيح البنك الأهلي لعملائه استبدل قسائم الأهلي بوينتس بسماعات طبية لضعاف السمع ومستلزماتها.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لنظام الأهلي بوينتس، وفقًا لما أعلنه البنك، استمرارًا للخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

يقدم البنك لعملائه نظام الأهلي بوينتس، وذلك عند استخدام البطاقات الائتمانية، الخصم والمدفوعة مقدماً، الخاصة بالبنك الأهلي في المشتريات المحلية والدولية، فيضيف البنك نقاطًا عليك عند كل استخدام.

عدد النقاط لكل جنيه ونوع البطاقة المستخدمة

أوضح البنك الأهلي عدد النقاط المستحقة مقابل كل جنيه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي له كما يلي:

ـ يجري إضافة 1.5 نقطة مقابل كل جنيه يدفع بواسطة بطاقات الائتمان البلاتينية، أو مانشستر تيتانيوم.

ـ تضاف نقطة لكل جنيه عند الدفع باستخدام بطاقات ائتمان تيتانيوم أو ذهبية أو كلاسيكية.

ـ تضاف نقطة مقابل كل جنيه عند الدفع بواسطة بطاقات الائتمان الكلاسيكية.

ـ يستبدل كل جنيه بنقطة عند الدفع من خلال بطاقات الخصم البلاتينية.

ـ يتم تحويل المبلغ المدفوع إلى نقاط، بواقع 0.5 نقطة لكل جنيه دفع بواسطة بطاقات خصم ذهبية أو كلاسيكية.

ـ يضاف 0.5 نقطة مقابل كل جنيه يدفع من خلال البطاقات المدفوعة مقدماً "جامعات وحوالات".

ـ يستبدل كل جنيه بواقع نقطة عند الدفع باستخدام بطاقات الحوالات "تحويلات عملات أجنبية للجنيه المصري".

وأوضح البنك أنَّه يمكنك استبدال نقاط الأهلي بوينتس إما عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج أو الاتصال بخدمة الأهلي فون 19623.

ويمكن استبدال نقاط البنك الأهلي بـ:

ـ قسائم إلكترونية في صورة رسائل نصية تُستخدم لدى كل التجار المشاركين بالبرنامج.

ـ سفريات حول العالم عن طريق الحجز إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص ببرنامج الأهلي بوينتس.

ـ شحن رصيد الهاتف المحمول لدى أكبر شبكات اتصالات حول العالم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج www.alahlypoints.com.

ـ Cash Reward على أي من البطاقات الائتمانية السارية لدى العميل صاحب البطاقة.

وأوضح البنك أنه يُستثنى حركات التقسيط وفوري والمدفوعات الحكومية والمعاملات المتعلقة بالمحفظة الذكية التي تتم على بطاقات البنك الأهلي المصري، من نظام الأهلي بوينتس.