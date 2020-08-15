حظك اليوم السبت 15-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يسعى الكثير من محبي علم الأبراج إلى البحث عن الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات وختلفة وهي "أبراج مائية، أبراج هوائية، أبراج ترابية، أبراج نارية"، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتبدو راغبا في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. قد تعيش اليوم أوقاتا حلوة مع من تحب وتسعد بحياتك الشخصية والعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وتعطي لهذه الأمور الأولوية والاهتمام.. فقط تجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تكون لبقا وحريصا في خياراتك وأن تتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك جذابا وقادرا على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تستعيد حيويتك وتفاؤلك ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يضع الضغوط على عاتقك.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يتطلب منك أن تتصرف بهدوء والوقت ليس مناسبا للظهور.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بالنجاح والتقدم، والمريخ بمنزل الحظ يدعم خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مرنا وأن تحاول التكيف مع التطورات وما يستجد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

لا تبدِ استياءً أو تبرما وحاول أن تتعامل بهدوء وبدون ضجيج أو إعلان لخططك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة ونحو التفاوض مع جهات أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك بسحر أخاذ ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس تمنحك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك ألا تستسلم للتوتر في علاقتك بالأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

انتبه في توقيع أي أوراق ولا تغامر، وكن هادئا إذا واجهت تغيرات غير متوقعة من أحد الأشخاص تجاهك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بتجنب القسوة في التعامل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وتحسن تنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. تستطيع اليوم أن توازن بين حياتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يدفعك نحو أن تحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل لك تعويضا عما مر بك وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. في الجو مكائد خافية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع أخطاء الأهل والأحباب ولا تركز على الزلات الغير مقصودة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.