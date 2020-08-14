مصدر: عقار الشربتلي بالزمالك فى وضع أفضل.. وعودة سكانه قريبا

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن عقار الزمالك المعروف بعقار الشربتلي، الذي تعرض الشهر الماضي لتصدع في بعض أجزائه جراء هبوط أرضى بسبب أعمال حفر خط مترو الأنفاق بمنطقة الزمالك، صار حاليا في وضع آمن ومستقر، بعد إجراء معالجة للمبني من صلبات وحقن للتربة وترميم بعض الجدران.

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أن عودة السكان إلى العقار باتت قريبة جدا خلال الأيام المقبلة، بعدما تم الاطمئنان على حالة العقار وقرب انتهاء أعمال الحفر بمحيط تلك المنطقة.

يذكر أن منطقة الزمالك شهدت نهاية الشهر الماضى تصدع العقار رقم 17 شارع البرازيل، حيث تم إخلائه بالكامل من السكان، حرصًا على سلامتهم، والعقار مكون من جزئين الأول يطل على شارع البرازيل ومكون من 12 دورا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 دورا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.