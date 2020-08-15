إعدام لحوم منتهية الصلاحية وتحرير مخالفات للمحال بأسوان

شنت مدينة أسوان عدة حملات للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية، شارك فيها عدة جهات، منها مكتب شؤون البيئة، وإدارة التموين، والإدارة الصحية، ومكتب تفتيش الأغذية والطب الوقائي، وجهاز حماية المستهلك بأسوان.

وقال العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، استمرار أعمال الحملات الليلية للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية والسلامة المهنية، وكذلك الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت على مدار يومين عن المرور على أكثر من 20 منشأة للتفتيش.

وتابع "لطفي"، بأن الحملة التفتيشية حررت 5 مخالفات لعدم سداد رسوم رخصة النشاط، و3 محاضر بدون ترخيص، و8 مخالفات لنقص الاشتراطات البيئية، وأوصت بإغلاق 5 منشآت تجارية.

ومن خلال رجال الصحة والتموين المختصين، تم إعدام 50 كيلو لحوم وأغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتحرير 3 محضر لعدم وجود شهاده صحية، ومحضري نظافة.