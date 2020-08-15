ضبط أغذية ومشروبات فاسدة بمدينة دهب

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة صحية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة دهب، للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 85 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الأدمي، و 5 لترات من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، وضبط 87 عبوة بوزن 16.400 كيلو جرام أغذية، و23 لتر مشروبات غازية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرير 17 محضرًا متنوع، وغلق إداري لمنشأتين غذائيتين.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت 15 منشأة غذائية بمدينة دهب، وحررت 9 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، و8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية، ومذكرة غلق إداري لمنشأتين لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بهما، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى إعدام كمية من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الصحية بجميع مدن المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.