إزالة 2749 تعديا بالبناء في 5 أشهر بالغربية
08:05 م | السبت 15 أغسطس 2020
محافظ الغربية
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 2749 تعديًا في 5 أشهر، وذلك منذ بدء تنفيذ الحملات في 16 مارس وحتي 14 أغسطس الجاري.
وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم إزالة 866 مخالفه تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 45 فدانًا و10 قراريط و 23 سهمًا، وإزالة 762 مخالفة بناء بمساحة 939 ألفا و53 مترًا، إضافة إلى إزالة 1121 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 233 ألفا و 63 مترًا مربعًا.