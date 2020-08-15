إزالة 2749 تعديا بالبناء في 5 أشهر بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 2749 تعديًا في 5 أشهر، وذلك منذ بدء تنفيذ الحملات في 16 مارس وحتي 14 أغسطس الجاري.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم إزالة 866 مخالفه تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 45 فدانًا و10 قراريط و 23 سهمًا، وإزالة 762 مخالفة بناء بمساحة 939 ألفا و53 مترًا، إضافة إلى إزالة 1121 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 233 ألفا و 63 مترًا مربعًا.