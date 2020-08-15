واشنطن تتبرع بـ 60 مليون دولار لزيمبابوي لتخطي أزمة الجفاف

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تبرع بقيمة 60.55 مليون دولار لمساعدة زيمبابوي خلال موسم الجفاف الحالي، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن خلال برنامج الغذاء العالمي.

وذكرت السفارة الأمريكية في زيمبابوي، في بيان نشرته صباح اليوم على موقعها الإلكتروني، أنه سيجري توجيه هذه الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات في موسم الجفاف 2020-2021 لهذا البلد المضطرب.

وأكد السفير الأمريكي لدى زيمبابوي براين نيكولز، أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالاستجابة للوضع الإنساني، وتوفير المساعدة الغذائية الحرجة لأشد الفئات ضعفا في زيمبابوي، مع الاستجابة في الوقت ذاته لجائحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" والحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية".

وأوضح برنامج الغذاء العالمي، أن أكثر من 7 ملايين شخص في زيمبابوي يواجهون خطر المجاعة وباتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة الغذائية، ومن بينهم سكان يعيشون في المناطق الحضرية.

وأشار البرنامج، إلى أنه من المقرر أن يبدأ تقديم المساعدة في موسم الجفاف الحالي في شهر أغسطس الجاري، على أن يتم إطعام ما يقرب من مليون شخص خلال ذروة الموسم في الفترة من يناير إلى أبريل 2021.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعلنت في يونيو الماضي عن تقديم 10 ملايين دولار أمريكي لضمان حصول ما يقرب من 100 ألف شخص في المناطق الحضرية الثمانية في زيمبابوي على إمدادات غذائية كافية خلال الفترة بين يوليو وديسمبر 2020.

ومنذ بضعة أشهر، وجه برنامج الغذاء العالمي، نداء إلى المجتمع الدولي للتبرع ومد يد العون حيث كانت زيمبابوي تواجه أسوأ أزمة أمن غذائي ألمت بها منذ عقد من الزمان، وقد تفاقمت الأزمة في زيمبابوي بسبب الآثار المجتمعة للسياسات الاقتصادية والزراعية وتوالي المواسم الزراعية السيئة؛ فضلا عن آثار إعصار إيداي والآن جائحة فيروس كورونا المستجد.