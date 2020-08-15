65.5 مليار دولار عائدات التوصيل السريع بالصين بين يناير ويوليو

حافظ قطاع التوصيل السريع في الصين على نمو قوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري في ضوء التوسع السريع للسوق الريفية، وفق ما ذكرت مصلحة الدولة للبريد.

وتعاطت شركات التوصيل السريع في الصين مع 40.82 مليار طرد خلال تلك الفترة، بزيادة 23.66 بالمئة مقارنة مع العام المنصرم، متجاوزة ما إجماليه 40.06 مليار طرد تم التعامل معها خلال عام 2017 بأكمله. وارتفعت عائدات أعمال تلك الشركات بواقع 13.53 بالمئة على أساس سنوي إلى 454.71 مليار يوان (65.5 مليار دولار أمريكي).

وتشهد صناعة التوصيل السريع توسعا سريعا في المناطق الريفية بأنحاء البلاد، مدعومة بتزايد شعبية التجارة الإلكترونية وتحسن البنية التحتية اللوجستية لصناعة التوصيل السريع.

وقامت شركات التوصيل السريع باستلام وتسليم أكثر من 18 مليار طرد في المناطق الريفية خلال فترة يناير-يوليو، وجاء نمو استلام الطرود بالمناطق الريفية أكثر بواقع 20 نقطة مئوية عن نظيره في المدن.