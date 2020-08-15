قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بالقاهرة مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق الحي السابع، الحي السادس، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحى، امتداد رمسيس 1 و2، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت وحتى الساعة الثالثة صباح الغد الأحد.

يأتي ذلك لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر، الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بشارع الخليفة القاهر مع شارع الطيران.

وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.