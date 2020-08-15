"مشروعك" يوفر 120 فرصة عمل بالمنوفية بقروض 15 مليون جنيه للشباب  

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن "المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" قد ساهم في توفير (120) فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يوليو الماضي.

وأكد المحافظ أن" مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر".

وأضاف أن " هذه المشروعات ستحد من البطالة لأنها تخلق فرص عمل لأبناء المحافظة وتمكنهم من الإنخراط بسوق العمل من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر "2030.

وأشار إلى أنه" تم توفيرقروض تجاوزت 15 مليون و87 ألف جنيه لتنفيذ "90" مشروع متنوع بالمحافظة بالتنسيق مع البنوك المصرية" .