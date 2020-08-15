ضبط شقيقين لتزويرهما خطاب تعيين بالجهات الحكومية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال وتزوير المستندات الرسمية، فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مقر إحدى الجهات الحكومية الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة من ضبط "أحد الأشخاص - فني بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة" حال حضوره لمقر الجهة الحكومية المشار إليها وبصحبته 23 شخصا لاتخاذ إجراءات تعيينهم في وظائف إدارية بتلك الجهة بموجب خطاب "مُزور" منسوب صدوره لذات الجهة.

على الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وتبين قيام المذكور "الذي تواجد بصحبة باقي الأشخاص" بالحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 20 إلى 70 ألف جنيه من بعض من أصطحبهم بدعوى توظيفهم بتلك الجهة الحكومية، وبمواجهته أقر بتحصله على الخطاب من أحد الأشخاص تعرف عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مدعيا بأنه يعمل بتلك الجهة وأوهمه بقدرته على توظيف الشباب بالجهة المشار إليها وأنهما تقاضيا مبالغ مالية من المجني عليهم بلغت نحو 500 ألف جنيه نظير تعيينهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى عدم صحة ما جاء بأقواله وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبإعادة مناقشة وتضييق الخناق عليه أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه "فني طباعة بإحدى شركات الهندسة والمقاولات - مقيم بمحافظة بني سويف"، وقيامهما بالنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على تعيينهم بوظائف إدارية بالجهة المشار إليها، وأضاف بتحصله على صورة "الخطاب المزور" المضبوط من خلال شبكة الإنترنت وقيامهما بإعادة تعديله وتنسيقه وتدوين أسماء المجني عليهم به باستخدام طباعة بمحل إقامته، واقتسامهما المبالغ المالية حصيلة نشاطهما الإجرامي وإنفاقها في شراء هواتف محمولة وأجهزة كهربائية وبعض المستلزمات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف "فني الطباعة" وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتم بإرشادهما ضبط "الطباعة المستخدمة في تزوير الخطاب، بعض الأجهزة الكهربائية التي قاما بشرائها من متحصلات الواقعة عبارة عن 2 شاشة تليفزيون، جهاز ميكروويف، بوتاجاز".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.