محطات فنية في حياة أليخاندرو جونزاليز صائد "الأوسكار"

أزمة شديدة واجهتها صناعة السينما في المكسيك بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز إيناريتو، لم يتجاهل ما طال العاملين بالسينما، وكان أول المشاركين في دعم صندوق التبرعات الذي خصصته الأكاديمية المكسيكية لفنون وعلوم السينما لصالح العاملين المتضررين.

ويعتبر أليخاندرو جونزاليز إيناريتو، أول مخرج مكسيكي يجري ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلمه "بابل".. بخلاف الكثير من الإنجازات التي قدمها لصناعة السينما خلال مشواره الفني المميز.

ولد أليخاندرو 15 أغسطس 1963، في مدينة مكسيكو بالمكسيك، ليتم اليوم عامه 57 عاما، وفي سن مبكر سافر وهو بعمر الـ 17 عاما، في رحلات إلى أوروبا وأفريقيا، وقال بعدها إن هذه الرحلات المبكرة عندما كان شابًا كان لها تأثير كبير عليه كمخرج بحسب موقع IMDB.

وفي منتصف التسعينات أخرج أليخاندرو أفلاما قصيرة، بينها Detrás del dinero، و El timbre، ثم أخرج فيلمه الروائي الطويل Amores Perros عام 2000.. وفي عام 2001 أخرج الفيلم القصير Powder Keg.

وفي عام 2002 شارك أليخاندرو جونزاليز إيناريتو في إخراج فيلم September 11، بمشاركة عدد من المخرجين الذين رصدوا وجهات نظرهم في أحداث 11 سبتمبر، وبينهم يوسف شاهين، شون بن، و Amos Gitai.

وفي عام 2003، أخرج فيلم 21 Grams، من بطولة شون بن وناعومي واتس، وترشح العمل لجائزتي أوسكار.

وفي عام 2005 أخرج فيلمه الشهير بابل، من بطولة براد بيت وكيت بلانشيت، وترشح الفيلم لـ 7 جوائز أوسكار وحصد واحدة.

ثم أخرج مجموعة أفلام بينها Biutiful من بطولة جافيير بارديم، والفيلم القصير Write the Future، وNaran Ja.

وفي عام 2014، أخرج أليخاندرو، واحدا من أهم أفلامه، وهو Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance).

والفيلم من بطولة مايكل كيتون، زاك جاليفياناكيس وإدوارد نورتون، وترشح لـ 9 جوائز أوسكار، حصد منها 4، بينها جائزتان لـ أليخاندرو جونزاليز وهي أفضل مخرج وأفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما.

وبعدها بعام، قدم أليخاندرو تحفته فيلم The Revenant، من بطولة ليوناردو دي كابريو، توم هاردي، وهو الفيلم الذي ترشح لـ 12 جائزة أوسكار، بينها أفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل تصوير. وفي عام 2019 حصد أليخاندرو جائزة أوسكار رابعة عن فيلمه القصير Carne y Arena.

وترشح أليخاندرو لـ 4 جوائز جولدن جلوب، حصد منها 2، وترشح لـ 9 جوائز بافتا، حصد منها 3، بالإضافة إلى حصده جوائز من أحداث فنية ومهرجانات مختلفة بينها كان السينمائي، وجوائز الفيلم الدنماركي.