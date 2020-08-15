لجنة هندسية لفحص الأبنية المجاورة لعقار قصر النيل المنهار

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كانت النيابة العامة قررت الاستعلام عن ملف العقار المنهار في شارع قصر النيل من محافظة القاهرة؛ لبيان حالته الفنية وصدور قرارات إزالة للمبني أم لا.

وشكلت النيابة لجنة فنية هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة العقار المنهار في شارع قصر النيل، وإعداد تقريرٍ بأسباب انهياره، بعدما تلقت إخطارًا من قسم قصر النيل يفيد بالحادث.

وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن العقار المنهار في شارع قصر النيل يوجد به شركة صرافة في الدور الأرضي، ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق، مشيرا إلى أن العقار المنهار على مساحة 1500 متر ويتكون من دور أرضي و4 طوابق.

وأعلن محافظ القاهرة إنقاذ 14 شخصا من سكان العقار المنهار في قصر النيل، وإسعاف اثنين في الموقع، ونقل شخصين إلى مستشفى أحمد ماهر.