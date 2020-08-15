المطار يستقبل 4352 مسافرا على متن 29 رحلة طيران اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 29 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 4352 راكبا، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 29 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، نيويورك، باريس، فرانكفورت، روما، أثينا، فيينا، إسطنبول، تورنتو، أديس أبابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، جدة، بيروت، أربيل، البحرين، نيروبي، سيئون، عدن، بغداد، الخرطوم.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.