الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: عدد وفيات كورونا تجاوز أكثر من 700 ألف عالميا

تحدث الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، عن حقيقة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، قائلا: إنه بالنسبة للإصابات في العالم وصلت تقريبا حوالي 20 مليون مصابا وحوالي 13 مليون من المتعافين لذلك نري أن عدد المصابين ليس بعيد كثيرا عن عدد المتعافين، وأن البروتوكول الناجح هو العلاج في المنزل أول 5 أيام.

وأضاف عودة، خلال مداخلة عبر سكايب من روما، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالنسبة لعدد وفيات كورونا تجاوزت أكثر من 700 ألف شخص حول العالم بنسبة تقريبا 80% من المسنين الذين يتجاوز عمرهم الـ65 سنة.

وتابع، أن الدول المتركزة فيها عدد الإصابات حوالي 85% موجودة في 10 دول رئيسية حيث تشهد تلك الدول الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وللأسف أن أوروبا وإيطاليا يزداد عدد الإصابات في أخر 3 أسابيع الإحصائيات وتقريبا 90% منهم قادمين من الخارج، وهذا خطأ كبير من إيطاليا بفتحها للحدود بدون مراقبة.