تحويل المدارس الحكومية لتجريبية لاستيعاب المتقدمين لرياض الأطفال بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وضع حلول جذرية لمشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1 " بالمدارس التجريبية والخاصة، من خلال فتح فصول جديدة ببعض المدارس، وزيادة الكثافات فى الفصول، لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين.

وتضمنت المقترحات أيضًا، وضع مقترحات عاجلة لإنشاء مدارس تجريبية جديدة، وتحويل بعض المدارس الحكومية الى تجريبية لسد العجز، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال المتقدمين، وذلك بناء على تقرير اللجنة التى تم تشكيلها تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لاجتماع اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم، حيث أشار إلى أن توصيات اللجنة أسفرت عن زيادة كثافات فصول رياض الأطفال ببعض المدارس التى تشهد إقبالًا كبيرًا، وفتح قاعات وفصول جديدة ببعض المدارس الحكومية بصفة مؤقتة، لحين إنشاء مدرسة تجريبية جديدة تستوعب الطلاب، وتحويل بعض المدارس الحكومية الى تجريبية لاستيعاب الطلاب، واستغلال الفراغات بالمدارس الخاصة، ومخاطبة مديري المدارس الخاصة للتقدم بطلبات لفتح فصول جديدية بها لاستيعاب الأعداد المتقدمة، بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

كان محافظ أسيوط قد التقى العشرات من أولياء الأمور بديوان عام المحافظة، واستمع إلى مطالبهم ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة.