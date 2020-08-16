حظك اليوم الأحد 16-8-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتميز بإتقانه لعمله وإخلاصه لأحبته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.