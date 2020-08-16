رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 16-8-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بإتقانه لعمله وإخلاصه لأحبته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأهل والأحباب.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي