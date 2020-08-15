بيان ناري لإكرامي تعليقا على أزمة "صبحي": التاريخ سيوثق من أخلص للأهلي

أصدر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، بيانًا ناريًا يتعلق بأزمة رحيل رمضان صبحي زوج شقيقته، والذي رفض الاستمرار مع القلعة الحمراء واقترب من الانضمام لفريق بيراميدز، حيث كتب 17 تغريدة في هذا السياق.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي "تويتر" قائلاً: "بمناسبة اللغط الدائر حالياً حول رمضان صبحي والخاص بقراره، ومع محاولات الزج باسمي داخل هذا اللغط، فاسمحوا لي قبل التعليق على ما يتم تداوله بأن أوضح بعض الحقائق للمرة الأولى للجماهير التي لم تشهد مني غير الصدق".

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