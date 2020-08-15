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محلية النواب: 3 ملايين مخالفة بناء صدر لها قرارات إزالة

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محمد عزالدين
08:29 م | السبت 15 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الخلاف على من المسؤول عن التصالح في العقار المخالف؛ الساكن أم المالك، نقطة خلافية إعلامية وليست جوهرية.

وأضاف السجيني،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ موضوع التصالح يجب أن يكون ممتدًا، ولا يمكن وضع سقف زمني في موضوع به منافع ومكاسب.

وأوضح أنّ هناك 3 ملايين مخالفة، والمخالفة جنحة وتعنى إزالة، مشيرا إلى أنّ هؤلاء يقدمون على التصالح طواعية لأن عليهم أحكام والمخالفين وليس عليهم محاضر، سيتم جلبهم للتصالح من أجل توثيق المنزل والانتفاع بمزايا قانون التصالح.

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