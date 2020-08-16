مشروع "زهور مايو" بداية جديدة لمتضرري السيول.. والتسليم يونيو المقبل

تعمل وزارة الإسكان، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تنفيذ مشروع تطوير "زهور 15 مايو" بمحافظة القاهرة، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر يونيو 2021، "الوطن" توضح أهم معالم هذا المشروع، وفقا لبيانات رسمية من وزارة الإسكان:

- يتم تخصيص الوحدات به لمتضرري السيول الأخيرة بمنطقة الزرايب العشوائية.

- تتابع وزارة الإسكان معدلات تنفيذ المشروع لسرعة نقل المتضررين من السيول الأخيرة، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

.- يتم تنفيذ المشروع في منطقة زهور 15 مايو بمحافظة القاهرة.

- يمتد المشروع على مساحة 68 فدانا.

- يشمل 1008 وحدات سكنية، لتسكين 5040 نسمة.

- بتكلفة 600 مليون جنيه.

- ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر يونيو 2021.

- يشمل المشروع 834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال.