ضربات موجعة للصين في عام 2020 آخرها انفجار "شيندونج"

عام الكوارث.. هكذا أطلق البعض على العام الحالي 2020، وخاصة في الصين التي لم تكد تستفيق من كارثة إلى وتأتي الثانية لتليها وتزيد من "الطين بلة"، حيث تنوعت تلك الكوارث بين طبيعية وتدخل بشري، ليصبح عام 2020 هو الاشوأ على الإطلاق في العقد الأخير للشعب الصيني، والذي انتهت آخر أحداثه السيئة اليوم بانفجار مدوي.

اليوم، وقع انفجار في "شيندونج" شرق الصين، أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخرين، وفق ما نقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الكندية، وأظهر مقطع فيديو للانفجار نُشر عبر موقع "تويتر" شكل فطر ضخم فوق المباني وبعض الدمار في الشوارع، وقيل إن الانفجار وقع في مخزن زراعي.

وكشف تحقيق أولى أن السبب ربما يعود للأهالي، نتيجة إتلاف الأسلاك الكهربائية أثناء قطع الأخشاب، وأدى هذا الحادث إلى اندلاع حريق أدى إلى الانفجار، فيما أكد بعض شهود العيان أنه سمع صوت دوي انفجارين، بينما اعتقد البعض في البداية أن ما حدث كان زلزالاً.

فيروس كورونا يضرب الصين

حادث الانفجار لم يكن الأول من نوع بل سبقه عدد من الكوارث الأخرى، ولعل أبرزها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي انتشر هناك بشكل سريع بين المواطنين، وهو ما جعله ينتقل حارج البلاد، ليصبح شبح تخشاه كل دول العال وضيف ثقيل يتمنون زواله.

تكبدت الصين خسائي فادحة عن انتشار الوباء بها، والذي أسفر عن إصاب ووفاة الآلاف، قبل أن تسعى الصين جاهدة للقضاء على الفيروس، والسير في المنطقة الآمنة.

انفجار في مصنع مواد كيميائي بالصين

وفي يوم 4 من أغسطس الجاري، وقع انفجار قوي في مصنع للمواد الكيميائية في مقاطعة هوبي الصينية، في منشأة لإنتاج المواد الكيميائية في بلدة ليوهي بمدينة سانتياو، ووفقا للمعلومات المتوفرة مع حلول الساعة 7:00 من صباح اليوم الثلاثاء، أدى الانفجار إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، وفقًا لرويترز.

انفجار في صهريج غاز طبيعي

فيما وقع انفجار في 14 يونيو المنقضي، بشاحنة صهريج للغاز الطبيعى المسال على طريق سريع بالقرب من بلدة ونلينج بمقاطعة تشجيانغ الصينية إلى نحو 19 قتيل وإصابة 172 شخصا على الأقل.

انهيار فندق لمصابي كورونا

وفي 7 من مارس، انهار فندق شينجيا اكسبرس في تشيوانتشو، الذي يُستخدم كمركز صحي لفيروس كورونا في الصين، مخلفا وراءه 70 شخصًا محاصرين تحت الأنقاض، قبل إنقاذهم.

ظهور فيروس جديد

قال علماء في الصين إنهم حددوا سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير، محذرين من إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية، حيث أنه مزيج من 3 فيروسات.

وأوضح العلماء في دراسة أن الفيروس المسمى "G4 EA H1N1" ينتقل من الخنازير إلى الإنسان، وبما أن للفيروس سلالة جديدة، فالبشر لا يملكون المناعة ضده ما يستوجب مراقبته بعناية.

الكوارث الطبيعية تضرب الصين

وقالت وزارة إدارة الطوارئ بالصين إن حوالي 49.61 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد تضرروا من الكوارث الطبيعية المختلفة خلال النصف الأول من عام 2020، حيث بلغ عدد القتلى والمفقودين 271 شخصا، وتضرر 785 ألف منزل.