أحد سكان عقار قصر النيل: لم نتسلم قرارات بتنكيس المبنى

قالت علية سعيد، إحدى سكان عقار قصر النيل المنهار، إن قاطني العقار لم يتسلموا أي قرارات بتنكيس المبنى، حيث إن المكان كان يحافظ عليه كل المتواجدين به، وكانت هناك صيانة دورية له.

وأضافت "سعيد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنها تقطن في المبنى منذ 20 عاما، وعندما قطنوا به لم يكن هناك أي صيانة به وكان ذا حالة جيدة، وما حدث هو طمع وجشع من قبل الأدوار الأولى، حيث كان يتم تأجيرهم لشركات تجارية وحولتها فيما بعد لمصانع، موضحة أن مؤجري الأدوار الأولى قاموا بهدم عدد من الجدران الرئيسية ما أدى إلى سقوط المبنى، وسيتم التوجه بمحضر رسمي ضد المالك الذي حوَّل العقار إلى معرض للملابس الجاهزة.

وأكدت أن العمارة لا يوجد صاحب لها بشكل رسمي، وهي كانت تابعه لأحد البنوك ومملوكة لشخص إنجليزي وتوفي وتم تمليك العقار لإحدى الجهات التابعة للبنك، حتى قدم شخص وقام بشراء العقار وهناك نزاع عقاري على العقار: "مكناش عارفين ندفع الإيجار لمين".