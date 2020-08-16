"شعراوي" و"صبحي" يبحثان مشروعات التعاون المشتركة بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أهمية دور الشباب في عملية البناء والتنمية التي يقودها رئيس الجمهورية وتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الشباب دوره حيوي وهام في بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية في كافة المجالات ويمتلك الحماس لحل المشكلات ومواجهة التحديات

وأشاد شعراوي بالمشروعات والخطط التي تقوم بها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية، والمبادرات الشبابية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتطوير مراكز الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات .

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث عدد من ملفات التعاون بين الوزارتين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار شعراوي إلى التنسيق القائم بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة في عدد من المشروعات والملفات التي تقوم بها على أرض المحافظات والتنسيق في تنظيم عملية الفتح التدريبي المنضبط لبعض الأنشطة الرياضية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية لتذليل كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه وزارة الشباب في عدد من المشروعات التي تتم في المحافظات، وقال صبحي إن الوزارة تسعى خلال الفترة الجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأهيل وتحديث وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير من المنشآت الرياضية بالمحافظات لتعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي بما يساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات .

وأشار صبحي إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لعدد من المنشآت الرياضية في محافظات أسوان والجيزة والقاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية بما يساعد في نشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع من جموع الشعب اتساقاً مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان وبما يعود بالنفع على المحافظات بزيادة الموارد المالية لها .

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الجاري التعاون فيها بين وزارة الشباب والمحافظات ومن بينها معسكر الشباب الدولي بجمصة وإنشاء مدينة شبابية في السويس ومعسكر العقاد بأسوان وتخصيص أراضى لتنفيذ مشروع إنشاء 100 ملعب مفتوح بالمحافظات للحد من التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حسن إدارة بعض المنشآت الرياضية في محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على إعداد برتوكول للتعاون بين الوزارتين فيما يخص الملفات والمشروعات المشتركة بين الجانبين والتي تجرى على أرض المحافظات لتذليل كافة المعوقات.