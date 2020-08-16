مصرع عامل سقط من الطابق الثاني أثناء عمله في مصنع بسوهاج

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني أثناء قيامه بأعمال البناء في مصنع بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم وأُخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر يفيد بورود إشارة من مستشفى أخميم المركزي بوصول "أمين.خ.ر" 30 عامًا، عامل بناء ـ ويقيم دائرة مركز المراغة جثة هامدة إثر سقوطه من علو، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص وسؤال شقيقه "نبيل.خ.ر" 25، عاماً، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيامه وشقيقه المذكور بأعمال البناء بمصنع كوين لاند للأسمدة والكيماويات اختل توازنه وسقط أرضًا من أعلى الطابق الثاني علوي، ما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.