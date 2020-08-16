رئيس الأسقفية يحتفل بتخريج دفعة من السودانيين: وادي النيل شعب واحد

احتفل الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، بتخريج دفعة جديدة من طلبة معهد جبال النوبة التابع للكنيسة.

وقال حنا في كلمته إن مصر افتتحت منذ أيام مركزًا طبيًا في جوبا كهدية من مصر لشعب جنوب السودان، مؤكدًا أن مصر تعتبر السودان شمالًا وجنوبًا جزء من قلبها.

وتابع رئيس الأساقفة: "دائمًا الأسقف هو أسقف مصر والسودان لكن الاستعمار هو الذي قسم شعب وادي النيل إلى بلدان مختلفة هي مصر والسودان رغم إننا بلدًا واحدة ورغم هذه الحدود فنحن شعب وادي النيل".

وأشار إلى أن الجالية السودانية هي أكبر جالية تقيم في مصر ومن ثم أسسنا هذا المعهد لشعب وادي النيل لأننا بلد واحدة، مؤكدًا أن السودانيين سبب بركة لنا في مصر ونفتخر بوجودهم معنا.

واعتبر رئيس الأساقفة أن إيبارشيات مصر والسودان وجنوب السودان 3 توائم في الخدمة الكنسية، مشيرا إلى أن جبال النوبة تقع على الحدود بين شمال السودان وجنوبه، وفي حنا عام 2009 حين جرى تقسيم السودان إلى شمال وجنوب تمسكت الكنيسة بوحدتها لكن الحرب الأهلية حالت دون انتقال القساوسة بين جنوب وشمال السودان فجرى تقسيم الايبارشية لكننا يد واحدة تعمل لمجد الله.

وأوصى رئيس الأساقفة الخريجين الجدد بتجنب فكرة القبلية في أثناء الخدمة الكنسية بالسودان، بعدما تعلموا ذلك من مصر التي لا تعرف المجتمع القبلي والتقسيمات الإثنية، مطالبًا الخريجين بتفريغ أنفسهم لخدمة بلادهم وكنيستهم بكل محبة وفرح وعطاء.

وشدد حنا على أن الخدمة الكنسية متعبة وليست مريحة مستشهدا ببولس الرسول الذي كان يخدم ولديه شوكة في جسده فيقول له الله "تكفيك نعمتي"، وأكد: "حين تعودوا للسودان ستشعرون بالتعب والمشقة في أثناء الخدمة لكنكم تتذكرون ما حصدتوه في الدراسة التي استمرت 3 سنوات.