إزالة 16 حالة تعد على الأراضي في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من إزالة 16 حالة تعد على الأراضي، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية برئاسة اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أسفرت عن تنفيذ 16 قرار تعد على الأراضي الزراعية، بإجمالي 12 قيراطا، و12 سهما.

تم تحرير المحاضر اللازمة، حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة.