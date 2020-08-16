يد تعمل وأخرى تواجه الوباء.. مشروعات خرجت للنور في ظل أزمة كورونا

"يد تبني وأخرى تحارب الوباء".. شعار رفعته الدولة المصرية وكافة مؤسساتها خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة متمثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، استمرت بها سير عجلة الإنتاج والاقتصاد بالتوازي مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والأجهزة المعنية بالصحة في ظل ظروف عالمية جديدة للمرة الأولى من نوعها في العصر الحديث.

وعلى الرغم من تداعيات الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، استطاعت الدولة المصرية إنهاء وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الجديدة، في قطاعات مختلفة و مواصلة استكمال وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية الجارية، آخرها اليوم حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق ويضع حجر أساس محطة عدلي منصور.

في مطلع أبريل الماضي، وفي خضم انتشار فيروس كورونا وبدء تطبيق قرارات الحظر، افتتح السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، واللواء علاء الشريف رئيس المراسم بمجلس الوزراء، ومحمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة لتجارة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أحدث مصنع لإنتاج وتصنيع الماسك الطبي "الكمامات الطبية"، الذي أقيم باستثمار مصري صيني مشترك بالمنطقة الصناعية الحرة لمدينة نصر بالقاهرة، وتبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من مليون ماسك يوميًا.

وأشاد السفير الصيني، في كلمة مسجلة، بالتعاون المصري الصيني وعلاقات البلدين والقيادتين السياسيتين لمصر والصين، معتبرًا المشروع الجديد نموذجًا لهذا التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن بلاده تدعم جهود مصر لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

محطة معالجة مياه مصرف المحسمة شرق قناة السويس

في 22 أبريل الماضي، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، ومن بين تلك المشروعات نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس، وافتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، بسرابيوم شرق قناة السويس.

افتتاح "بشاير الخير 3" بالإسكندرية

في 21 من مايو الماضي، شهد الرئيس السيسي افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير 3"، بمحافظة الإسكندرية، ويتكون المشروع من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية للأهالي.

افتتاح قصر البارون وتوسعة طريق القاهرة-السويس الصحراوي

في 29 يونيو الماضي، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، إذ جرى افتتاح توسعة وتطوير طريق (القاهرة - السويس) الصحراوي بطول 46 كم، و6 كباري "الجيش- جاردينيا- الطريق الداعم- القاهرة الجديدة- حديقة الأسرة- الشروق".

وفي اليوم نفسه، تم افتتاح مجموعة من مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، إضافة إلى افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الدولي، حسبما أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

افتتاح الأسمرات 3 ومشروعات الإسكان المتوسط "دار مصر"

في 12 يوليو الماضي، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات السكنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشملت تلك الافتتاحات، مشروع "الأسمرات 3" بمنشية ناصر وهو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات للقضاء على العشوائيات وتسكين أهاليها في مساكن بديلة راقية وآدمية.

إلى جانب افتتاح مشروعات الإسكان المتوسط "دار مصر" في 7 مدن هي: "المنيا الجديدة والشروق، 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبرج العرب، والسادات، والعبور"

كذلك شهد رئيس الجمهورية، افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي في 4 مدن هي: "بدر، حدائق أكتوبر، العبور، جمصة".

افتتاح مدينة الروبيكي

في نهاية يوليو الماضي، وتحديدا في الثامن والعشرين، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدينة الصناعية بالروبيكي، بعد سنوات من العمل بالمشروع.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

واليوم، يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من المشروعات القومية بمجال النقل، إلى جانب وضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.