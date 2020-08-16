وزير النقل يعلن إنشاء بنية معلوماتية لنهر النيل بالتعاون مع الأمن

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مشروع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل الجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة النقل والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وهو ما يجعلنا نمتلك نظم نقل قوية لنهر النيل، ويجعلنا نسيطر على كل المراكب بنهر النيل.

وزير النقل: نشهد اليوم أول إنتاج مصري لأتوبيس الغاز والكهرباء بمحطة عدلي منصور

وأضاف "الوزير"، خلال كلمته بحفل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من مشروعات مجال النقل، أنَّ إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة مع التجمعات في هذا الاتجاه كان يتطلب منظومة نقل كبيرة وقوية لربط العاصمة الجديدة بالتجمعات العمرانية والحفاظ على المكانة التاريخية للقاهرة، حيث يجرى تطوير الطرق البرية للقاهرة واستخدام أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء، موضحا "اليوم سنشهد أول إنتاج مصري لأتوبيس الغاز والكهرباء بمحطة عدلي منصور".

وأشار "الوزير"، لتطوير 18 طريقًا رئيسيًا خارجة من القاهرة، إضافة لـ3 طرق دائرية، وهي الدائري الأقليمي والدائري الأوسطي والطريق الدائري حول القاهرة الذي أصبح داخل القاهرة، وجار تطويره ليصل لـ8 حارات في بعض المناطق وجار إعداد خطة إنارة تليق بالطريق.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.