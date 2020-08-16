علاج 14.5 ألف مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة بالدقهلية

واصلت المراكز الطبية والواحدات الصحية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة القليوبية استقبال ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية وصرف علاجهم ضمن المبادرة الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".

وأكد حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة شهدت إقبالا متزايدا منذ انطلاق شارة البدء بحضور المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، وجرى الكشف على 14 ألفا و410 مواطنين ومواطنة من أصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية، حتى أمس، وجرى صرف علاج لـ8485 مريضا و1790 قرارات جديدة وتجديد 4135 قرارا.