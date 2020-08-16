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استمرار أعمال مراجعة المعديات الواقعة على المجاري المائية بالبحيرة

كتب:

أحمد حفنى
05:42 م | الأحد 16 أغسطس 2020
معديات بالبحيرة

معديات بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار جميع أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجاري المائية بنطاق المحافظة، والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها.

وكذا الالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إيقاف غير الصالح منها وغير المرخصة والمنتهية تراخيصها، حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم جميع الوحدات المحلية والواقعة على مجاري مائية بصفة يومية ودورية بأعمال المتابعة لتلك المعديات للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة.

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