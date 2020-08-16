"تشريعية النواب" توافق على طريقة إقرار اتفاق بين مصر وبنك أبوظبي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على طريقة الإقرار من حيث الدستور والقانون لاتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة فى وزارة لمالية وبنك أبو ظبى الأول، وأطراف أخرى بمبلغ مليار و490 مليون دولار أمريكى الموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق. يهدف الاتفاق إلى الحصول على قرض قصير الأجل لمدة عام واحد بمبلغ مليار و400 مليون دولار أمريكى لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد عن العام المالى 2020 _2021 كأحد الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبى لهذه الجائحة.. ووفقًا لللاتفاقية توفر البنوك الأطراف فيها لجمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية تسهيلات تجارية فى حدود المبلغ المشار إليه.