منى زكي تطلب التبرع لمصابي بيروت: "لبنان تعاني من أزمة"

طلبت الفنانة منى زكي من جمهورها التبرع لدعم متضرري انفجار بيروت، حيث نشرت صورة لأطفال من لبنان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "زكي" قائلة: "كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت .. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم.. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة".

وأضافت، "النهارده كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

وتفاعل معها عدد من الفنانين، منهم نيكول سابا، هاجر الشرنوبي، بالإضافة إلى عدد من جمهورها.