صرف 25 ألفا لأسرة المتوفى و10 آلاف جنيه للمصاب في انهيار منزل شنوان

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، صرف إعانة عاجلة 25 ألف جنيه لكل متوفى و10 ألف جنيه للمصابين بحادث انهيار منزل وقع مساء أمس بقرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع منظمات المجتمع المدني لإعادة بناء المنزل وإعماره.

جاء ذلك فور وصول بلاغ لغرفة العلميات المركزية بديوان عام المحافظة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل أحد المواطنين بقرية شنوان نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين نتيجة انفجار أسطوانة غاز.

وكلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالتواجد بموقع الحادث ومتابعة الموقف والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الخدمات اللازمة، وأعرب المحافظ عن خالص حزنه وتعازيه لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. وشدد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل.