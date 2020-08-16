مصطفى يواجه "آفة الثانوية العامة" بالإبداع: دروس أون لاين ومسرح ورحلات

حلول على الأرض سعى إليها شاب مصري لمواجهة آفة الثانوية العامة المتمثلة في "الدروس الخصوصية" التي تستنزف أموال الأهالي وصحة أبنائهم وتركيزهم.

مبادرة جديدة ومهمة في مدينة المنيا بصعيد مصر لمساعدة طلبة الثانوية العامة قام بها الشاب مصطفى مكادي من دفعة 2019 ثانوي عام، حيث دشن فكرة يتم تنفيذها لأول مرة، وهي إنشاء جروب على "فيسبوك" يجمع زملائه من طلبة الثانوية العامة بالمنيا، وهو أول جروب من نوعه يجمع طلبة الثانوية العامة بأي محافظة.

يقول مصطفي "إن الجروب بدأ يوفر للطلبة مشاركة الأسئلة والإجابات والتعرف على مواعيد الدروس والمراجعات ونشر المذكرات، إلى جانب تذليل أي مشكلات لطلبة الدفعة، والرد على الاستفسارات، وانتشر بين الطلبة سريعًا حتى أصبح عدد أعضاء الجروب نحو 7000 طالب يستفيدون من الخدمات التي يقدمها.

وأضاف: "شهد الجروب نجاحا كبيرا لدرجة أن الطلبة المستفيدين من خدماته قاموا بتكريمي في احتفالية تمت بقاعة القوات المسلحة بالمنيا بنهاية العام الدراسي.. بعد انتهاء العام الدراسي والتحاق مصطفى بكلية الهندسة، وبعد النجاح الكبير لمبادرته التي أسهمت في حل العديد من المشكلات التي واجهت الطلبة في العام السابق، قرر أن يواصل مبادرته وأن يدشن جروبا جديدا لدفعة 2020 مع تطوير المبادرة لطلبة الدفعة الجديدة، وتقديم مساعدات أكبر بخبراته في تذليل أية عقبات تعترض طلبة الدفعة الجديدة.

وأضاف مؤسس المبادرة والجروب أن النشاط قد نجح نجاحاً كبيرا مع دفعة 2020 ووصل عدد الطلاب المستفيدين من خدمات الجروب إلى أكثر من 15 ألف طالب، فقرروا استئجار مقر لدفعة ثانوي 2020، ليتم تطوير خدمات الجروب بصورة أكبر.

وفي مقر الدفعة تم إضافة نشاط جديد وهو تنظيم كورسات ودروس تقوية مجانية في سبع مواد للطلبة غير القادرين، نتيجة العلاقات الطيبة مع باقة من أفضل المدرسين بالمنيا، والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة.

وامتد نشاط المبادرة خارج مقرها لتشمل توفير الدروس الخصوصية المجانية كاملة للطلبة غير القادرين، من خلال مخاطبة المدرسين والحصول على موافقتهم، كما وفرت لهم كل المذكرات والمراجعات بصورة مجانية.

وامتد نشاط المبادرة ليشمل تنظيم رحلات ترفيهية لطلبة الدفعة الجديدة، لكسر حالة الملل والرتابة التي يعانيها الطلاب، وكذلك تبنت المبادرة الأفكار الإبداعية للطلبة، فتم تنفيذ أغنية الدفعة، وكذلك عمل عرض مسرحي، إلى جانب القيام بحفلات ترفيهية وتنفيذ لقاءات توعية لمساعدة الطلبة على اجتياز هذه السنة العصيبة والمرهقة دراسيا وماليا ونفسيا، سواء على الطلبة أو الأسر، إلى جانب توزيع جوائز على المتميزين دراسيًا أسبوعيًا .

وأكد "مكادي"، أن كل تكاليف المبادرة عبارة عن مساهمات ذاتية، إلى جانب اشتركات رمزية من الطلبة في الرحلات والأنشطة الاجتماعية المشتركة.

وأشار إلى أن المبادرة ساهمت بفضل علاقاتها الودية مع المدرسين في حل العديد من المشكلات، منها إعادة المبالغ التي دفعها الطلبة للمدرسين بعد غلق مقرات الدروس الخصوصية هذا العام بسبب وباء كورونا، حيث عانى طلبة كثيرين بسبب تأخر بعض المدرسين في إعادة المبالغ للطلبة، وأسهمت في حل العديد من المشكلات التي كانت تحدث أحياناً بين الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور.

وأكد أنه يجرى الآن الترتيب مع إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة، لتبني المبادرة ليكون العمل من خلال مؤسسة أهلية مشهرة قانوناً.