قصة وفاة المليجي خلال التصوير في ذكرى الـ37 من عرض "أيوب"

بعد مرور 37 عاما على عرض فيلم "أيوب" للمخرج هاني لاشين، ذلك العمل السينمائي المأخوذ عن قصة "أيوب" للكاتب الكبير نجيب محفوظ، توفى الفنان الكبير محمود المليجي أثناء تصوير الفيلم.

‏حكي المخرج هاني لاشين، كواليس وفاة الفنان محمود المليجي، أثناء أداء مشهد تمثيلي للموت، قائلاً: "قعدنا على ترابيزة بيجهزوا بالمكياج وطلبوا قهوة، ليبدأ الفصل الأخير في حياة محمود المليجي في هذه اللحظة، فيوجه حديثه لعمر الشريف قائلا: الحياة دي غريبة جدًا‏ الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويشخر، وقام بخفض رأسه كأنه نائم على الكرسي وبدأ يقوم بالتشخير كأنه مستغرق في النوم، فنظر الجميع إليه بدهشة من روعة تمثيله وبدأ الجميع في الضحك".

وأضاف خلال فيديو، "‏حتى قال له عمر الشريف، إيه يا محمود خلاص بقى اصحى إلا أنه كانت المفاجأة أن محمود خلص، فمات كأنه على خشبة مسرح، مات وهو يؤدي مشهد الموت ".

ويعتبر فيلم "أيوب" من الأفلام التلفزيونية النادرة، التي حققت نجاحًا كبيرًا بعيدًا عن السينما، وقد شهد عودة الفنان عمر الشريف من رحلة الفن العالمي التي استمرت أكثر من 20 عام، وتبعه الفيلمين السينمائيين الأراجوز والمواطن مصري.

وتدور قصة الفيلم حول المليونير عبدالحميد السكري الذي يصاب بالشلل بعد أن تعرض أحد مشاريعه للخسارة. يقترح عليه صديقه جلال أن يكتب مذكراته وفيها يوضح الطرق الملتوية التي ساعدته ليصبح مليونيرًا. يتلقى عبد الحميد تهديدات من الشخصيات المذكورة بالمذكرات لعدم نشرها ولكنه يرفض التراجع رغم ثورة زوجته وابنه.

الفيلم من بطولة عمر الشريف، فؤاد المهندس، مديحة يسري، سامح الصريطي، أسامة عباس، والفيلم قصة نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج هاني لاشين .