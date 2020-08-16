الدقهلية تطرح مناقصة عامة لجمع ونقل مخلفات بلدية صلبة من المنبع

أعلن ديوان عام محافظة الدقهلية عن طرح مناقصة عامة لعملية جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من المنبع بنطاق حي غرب المنصورة.

ونشرت الصفحة الرسيمة لمحافظة الدقهلية علي "فيس بوك" تفاصيل المناقصة، وتقدم العطاءات إلى إدارة التعاقدات بالديوان العام في موعد غايته الساعة 12 ظهر يوم تاريخ فتح المظاريف الفنية.

ويجرى فتح المظاريف الفنية يوم 30/8/2020 ومبلغ التأمين الابتدائي 300 ألف جنيه، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيه، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بالمحافظة، ويسدد التأمين النهائي بنسبة 5% عند الرسوم.

واشترطت المحافظة أن تكون الشركة الموردة مصرية، وأكدت أنه لن يلتفت لأي عطاء غير مصحوب بتأمين ابتدائي، وأن القانون رقم 183 السنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملان لهذا الإعلان.