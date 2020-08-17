حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:19 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحمل
مولود برج الحمل يفضل أن يكون القائد دائمًا، إذ يحب أن يتحمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كانت التحدي فيه صعبًا.
وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني
لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب ويضع أمامك اليوم فرصة لوضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.
ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.