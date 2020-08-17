حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يواجه أحيانًا صعوبة في التركيز على تلبية مطالب شخص آخر، ما قد يؤدي إلى أوقات عصيبة في العمل أو المدرسة لديهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم القمر في وضع معاكس، حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عنيفة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم لعلاقاتك وردود أفعالك، ولا تلتفت للماضي إلا لكي تتعلم من أخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.