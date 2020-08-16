حكم بسجن 3 سيدات 6 أشهر تنمرن على طالبة: "قالوا لها إنتي قصيرة"

عاقبت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي 3 سيدات بالسجن 6 أشهر وكفالة 1000جنيه، لاتهامهن بـ"التنمر" على طالبة جامعية.

وكانت السيدات وصفن الطالبة الجامعية بأنها قصيرة القامة، وتعدين عليها بالضرب.

صدر الحكم بحضورمحمد أنور وكيل أول النيابة وسكرتارية صلاح صابر.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى بلاغا من طالبة جامعية 20 سنة تتهم فيه 3 سيدات من جيرانها بالتعدي عليها بالضرب والتنمر، وسبها بقصر قامتها.

وقالت المبلغة في محضر الشرطة، إن "المتهمات تعودن على "السخرية" من قامتي وتعدوا عليّ بالضرب.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين من خلال أقوال شهود العيان، أن المتهمات اعتدن على التنمر من الضحية ما يسبب لها أذى نفسي.

تحررمحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أحالت القضية بدورها إلى المحكمة.