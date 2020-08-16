ماكرون: استئناف مفاوضات السلام بالشرق الأوسط يمثل أولوية

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن استئناف مفاوضات السلام يظل يمثل أولوية من أجل التوصول إلى حل منصف في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ماكرون - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد - إنه تحدث مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "وأخبرته بعزمي على العمل من أجل إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط".

وأضاف ماكرون "استئناف المفاوضات لتحقيق حلًا عادلًا يحترم القانون الدولي لا يزال يمثل أولوية".